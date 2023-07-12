Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 ölü

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Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir grup Çekyalı turist, alışveriş yapmak için dün akşam Manavgat tarafında bulunan çarşıya gitmek istedi.

DHA'nın haberine göre turistler, saat 21.00 sıralarında D-400 kara yolu Alara Çayı yakınlarında yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan turist gruba, Manavgat'tan Alanya'ya giden Mehmet Lök'ün kullandığı midibüs çarptı.

BAZI TURİSTLER HIZLA KAÇTI İddiaya göre kara yolundaki aydınlatmalar ve trafik ışıklarının yanmadığı sırada meydana gelen kazada, yaya geçidindeki bazı turistler, midibüsün hızla geldiğini görerek kaçarken, Karin Sopkova ve Kreta Halasova ise yola devam etti.