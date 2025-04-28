TUR 2025'in 2. etap kazananı Tibor Del Grosso!

Kemer-Kalkan etabında 23 ekipten 160 bisikletçi, 167.4 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

TUR 2025'in ikinci etabında Tibor Del Grosso, son bölümü büyük mücadeleye sahne olan yarışı, 3 saat 58 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci oldu. 21 yaşındaki bisikletçi, kariyerinin ilk etap birinciliğini elde ederken TUR tarihinde etap kazanan en genç 13. isim oldu.

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Team Polti Visitmalta takımından İtalya bisikletçi Giovanni Lonardi ikinci, Tietema Rockets takımından Belçikalı sporcu Lander Loockx üçüncü sırayı aldı.

Genel klasman birincisi Tibor Del Grosso, turkuaz mayoyu sırtına geçirdi. En iyi tırmanışçı olarak kırmızı mayoyu bu tur sonunda Bike AID takımından Vinzent Dorn elde etti. Bu klasmanda Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken ise 1 puan geride ikinci sırada bulunuyor.

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En iyi sprinter Euskaltel-Euskadi takımından Jon Aberasturi Izaga yeşil mayoyu, Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisindeki beyaz mayoyu China Glory ekibinden Willem Jakobus Smit, elde etti.

3. ETAP AKDENİZ İLE EGE'NİN KESİŞİMİNDE

Yarışa, yarın Fethiye ile Marmaris arasında yapılacak 3. etapla devam edilecek.

Sporcular, TUR 2025'in en uzun etabında 175.9 kilometre pedal çevirecek. Akdeniz ile Ege Denizi'nin kesiştiği bölümde yapılacak üçüncü etabın startı, Fethiye Marina'dan saat 11.50'de verilecek. Doğa manzaraları eşliğinde tırmanışlar, virajlarla dolu zorlu parkur, Marmaris'te Atatürk Parkı'nda sona erecek.

Bisikletçiler ,Ölüdeniz, Göcek, Dalaman, Köyceğiz, Dalyan, Gökova'nın yanı sıra birçok antik kentten de geçen, rotası tarih ve doğa güzellikleriyle dolu yarışı kazanmaya çalışacak.