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        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman dağıtılacak, ayın kaçında? TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne kadar, kaç TL?

        Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı açıklandı! 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

        Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2023 kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği de netlik kazandı. Bu gelişme sonrası Tüpraş temettü ödeme tarihleri ve tutarı hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:01
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        • 1

          Tüpraş temettü ödeme tarihleri netleşti. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket yatırımcılarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihleri belli oldu. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihleri...

        • 2

          TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

          Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu.

          Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli oldu.

          Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

        • 3

          TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

          Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

        • 6
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