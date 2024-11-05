TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir, açıklama yapıldı mı?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde saat 13.00'te bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın kompresör bakımı çalışmaları sırasında meydana geldiği ek olarak 12 çalışanın hafif yaralandığı aktarıldı. Peki, TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İşte, detaylar...
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Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde saat 13.00'te bir patlama meydana geldi. Çevredeki ilçelerden de duyulan patlamanın, kompresör bakım çalışmaları sırasında yaşandığı öğrenildi. 12 çalışanın hafif yaralandığı patlamada yangın kontrol altına alındı ve rafinerideki diğer faaliyetler normale döndü. İşte, TÜPRAŞ patlamasına dair yaşanan tüm gelişmeler ve son durum...
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TÜPRAŞ PATLAMASI NASIL OLDU?
TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı açıklandı. Çevre ilçeletden de duyulan patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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TÜPRAŞ PATLAMASINDA SON DURUM NEDİR?
TÜPRAŞ patlamasının ardından ölen veya yaralanın olmadığı açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.
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BÜYÜKAKIN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi.
Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi. Saat: 14.30'da yapılan bilgilendirmede yangının söndürüldüğü duyuruldu.
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12 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI
TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi.
Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir.
Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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BORSA İSTANBUL'DAN TÜPRAŞ AÇIKLAMASI GELDİ
Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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DMM: YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.