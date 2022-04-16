Tunus'ta gemi battı: 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı

AA

Tunus Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır’ın Dimyat Limanı'ndan kalkan Ekvator Ginesi bayrağı taşıyan akaryakıt gemisinin, Malta’ya giderken kötü hava koşulları nedeniyle Gabes vilayeti açıklarında battığı belirtildi.

Akaryakıt gemisinin Tunus’un güneyinde yer alan Gabes’in 7 km açıklarında battığı kaydedilen açıklamada, gemi batmadan önce 7 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Gabes Liman Güvenlik Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise kurtarılan mürettebatın 4’ünün Türk, 2’sinin Azerbaycanlı ve bir kişinin de Gürcistan vatandaşı olduğu ifade edildi.