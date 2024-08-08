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        Haberler Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı | Dış Haberler

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi başbakan olarak atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 04:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 06:57
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        Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı
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        Tunus Cumhurbaşkanlığı, yeni atamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği ve görevden alınan Başbakan Haşşani'nin yerine Meduri'yi başbakan olarak atadığı duyuruldu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

        Mayısta Sosyal İşler Bakanı olarak atanan Meduri, daha önce Ulusal Sağlık Sigortası Fonu Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

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        #Son dakika haberler
        #tunus
        #Kays Said
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