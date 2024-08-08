Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi başbakan olarak atadı
Tunus Cumhurbaşkanlığı, yeni atamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği ve görevden alınan Başbakan Haşşani'nin yerine Meduri'yi başbakan olarak atadığı duyuruldu.
AA'nın haberine göre; açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Mayısta Sosyal İşler Bakanı olarak atanan Meduri, daha önce Ulusal Sağlık Sigortası Fonu Genel Müdürü görevini yürütüyordu.