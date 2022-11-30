2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi.

Maçta etikili olamayan Fransızlar, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. Mağlubiyete rağmen grubunu lider tamamlayan Fransa toplamda 6 puan elde etti.

Tunus ise Fransa karşısında galip gelmesine rağmen, bir diğer maçta Avustralya'nın, Danimarka'yı mağlup etmesinden dolayı gruptan çıkamadı. Fransa karşısında etkili bir oyunla galip gelen Tunus'ta golü 58. dakikada Khazri attı.

90+8 . dakikada Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fransa, Antoine Griezmann ile aradığı golü buldu fakat gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

45. dakikada Fransa takımı Youssouf Fofana ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Youssouf Fofana tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.