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Haberler Dünya Kupası 2022

Tunus: 1 - Fransa: 0 | MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Tunus, Fransa karşısında 1-0 kazandı. Gruptan çıkmayı garantileyen Fransa, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. Tunus ise gruptan çıkamadı

Giriş: 30.11.2022 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Tunus: 1 - Fransa: 0 | MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi.

Maçta etikili olamayan Fransızlar, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. Mağlubiyete rağmen grubunu lider tamamlayan Fransa toplamda 6 puan elde etti.

Tunus ise Fransa karşısında galip gelmesine rağmen, bir diğer maçta Avustralya'nın, Danimarka'yı mağlup etmesinden dolayı gruptan çıkamadı. Fransa karşısında etkili bir oyunla galip gelen Tunus'ta golü 58. dakikada Khazri attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada N. Ghandri Tunus adına golü buldu fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

25. dakikada Kingsley Coman ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

28. dakikada Tunus takımında Wajdi Kechrida, sarı kart görüyor.

30.dakikada Anis Slimane tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

35. dakikada Wahbi Khazri, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Steve Mandanda kurtarıyor.

45. dakikada Fransa takımı Youssouf Fofana ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Youssouf Fofana tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

58. dakikada Wahbi Khazri takımını öne geçiren golü atıyor.

90+8 . dakikada Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fransa, Antoine Griezmann ile aradığı golü buldu fakat gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

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