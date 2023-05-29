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İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın çıktı

İzmir'de panik anları yaşandı. Kentte Bayraklı Tüneli'ni kullanan bir TIR'da yangın çıktı. Tünel trafiğe kapatılırken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Giriş: 29.05.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Tünelden geçen TIR'da yangın çıktı!
Tünelden geçen TIR'da yangın çıktı!
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DHA

İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre söndürme çalışmaları sürerken, tünel çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden TIR'ın saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken lastikleri yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı. Tünelin içi dumanla doldu. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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