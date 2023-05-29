Tünelden geçen TIR'da yangın çıktı!

Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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