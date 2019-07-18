Tünel kapattılar, havai fişek ve silah attılar... Bu haberde her türlü maganda var! - Haberler

Yaşanan onca acı tecrübe ve cezalara rağmen İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte trafik magandaları da yeniden görülmeye başladı. Beyoğlu’nda asker uğurlayan magandalar tabanca ile havaya ateş açarken, Çekmeköy’de ise başka bir grup tüneli trafiğe kapattı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarıyla birlikte yine istenmeyen görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan bir süre sonra eli silahlı iki maganda ortaya çıktı. Havaya ateş açmaya başlayan magandalar, terör estirdi.

ÇEKMEKÖY'DE TÜNEL KAPATTILAR

Çekmeköy Taşdelen’de geçen pazar günü akşam saatlerinde ise yine bir grup maganda, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar bir süre sonra Taşdelen Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar asker arkadaşlarını havaya fırlattı. Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı. Trafikte terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.