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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli haberleri: Astsubayı hayattan halı saha maçı kopardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Astsubayı hayattan halı saha maçı kopardı!

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, halı saha maçı sonrası fenalaşan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, hastaneye kaldırıldı. Açar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:41
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        Astsubayı hayattan halı saha maçı kopardı!
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        Tunceli'de olay, önceki gün öğle saatlerinde Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, silah arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçından sonra fenalaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açar, hayatını kaybetti.

        İLK BELİRLEME: KALP KRİZİ

        Açar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. İlk incelemede; Açar'ın kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin de otopsi ile ortaya çıkacağı belirtildi.

        VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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        #Tunceli
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