Tunceli'de 3 bin rakımlı zirveler beyaza büründü
Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı. Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti
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Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.
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Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
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Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
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Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.
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Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.
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