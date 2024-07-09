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        Haberler Gündem Tunceli'de yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Tunceli'de yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:12 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:12
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        Yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
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        Kızık köyüne bağlı Kurdeşi mezrasında hayvan otlatan Barış G. ile Olcay Y'ye yıldırım isabet etti.

        Köydekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan da yıldırım isabet etmesi nedeniyle öldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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