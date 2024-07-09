Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangına engelli kız arkadaşıyla uykusunda yakalanan ve kız arkadaşını kucağına alarak kendini dışarı atan genç, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bıçakladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken hem yangın hem de bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Beyoğlu'nda Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan 5 katlı bir binada yangın çıktı. İddiaya göre yangını binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri çıkardı.
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Alevler binayı sararken bu sırada bir genç, engelli kız arkadaşıyla yangına uykularında yakalandı.
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Kız arkadaşını kucağına alarak kendini dışarı atan genç, iddiaya göre yangını çıkaran kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada patlama meydana geldi.
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Bunun üzerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.
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İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğal gaz hattı tedbir amaçlı kapatıldı. Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.
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Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis hem yangın hem de bıçaklama olayıyla ilgili inceleme başlattı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.