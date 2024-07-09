CHP lideri Özel: Ya zam ya seçim olacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Alevi'lerin Sünni'lerine kardeşliği. Buradan eşit yurttaşlığa dikkat çekiyoruz. Devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar bu mücadelenin takibindeyiz.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde hak etmiştik çok yaklaşmıştık. UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizliğin sonucunda milli takımımız son dakikaya kadar pes etmedi ama kupaya veda etmek zorunda kaldı.

"SOSYALİST ENTERNASYONAL'İN BİRİNCİ GÜNDEMİ CHP'DİR" Elimizin tersiyle kutuplaşmayı ittirdik ve her türlü polemikten uzak durduk. CHP'nin 31 Mart'taki bu başarısı Sosyalist Enternasyonal'in birinci gündemidir. Bununla gurur duyuyorum. Solcular Fransa'da çoğunluğu elde etti, İngiltere'de de aynı şekilde. Türkiye'nin bütün demokratları ve dünyanın bütün demokratları faşizmi eninde sonunda yenecek. REKLAM "VATANDAŞ HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK SEÇİMİ İSTİYOR" CHP iktidarında kurulacak hükümette biz de sıfır atacağız ama onlar gibi enflasyonu yükseltip yükseltip paradan atmayacağız. Türkiye İttifak'ına oy verdiğinizde 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat daha değerli olduğunu göreceksiniz. Vatandaş her geçen gün daha çok seçimi istiyor. Yapılacak ilk seçimlerde CHP iktidar olacak.

"SREBRENİTSA'YI UNUTTURMAYACAĞIZ" Yarın heyetimizle birlikte Saray Bosna'ya gidiyoruz. Katliamdan 3 yıl önce Mostar'a ilk ziyareti gerçekleştiren kişi genel başkanımız Deniz Baykal'dı. Deniz Baykal uyarmıştı ve bu iş katliama gidiyor demişti. Biz bundan sonra bundan önce olduğu gibi Madımak'ı, Başbağlar'ı Filistin'i ve Srebrenitsa'yı unutturmayacağız. "ERDOĞAN ÇAĞIRDI ÖZEL REDDETTİ DİYE BİR ŞEY YOK" Biz 1 yıl önceden beri Kıbrıs'a Kıbrıs gazisiyle gitmek için çalışıyoruz. 2 gün sonra gidiyoruz. Buradan Erdoğan çağırdı Özgür Özel reddetti diye bir şey yok. Çok önceden planladığımız şekilde 2 gün önceden gideceğiz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NA TEPKİ Milli Eğitim Komisyon Başkanı 2 yıl önce Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu getirdi ve en iyisi budur bundan sonra değişmeyecek dedi. Şimdi yeni gelen bakan yapılanı bozuyor. Bir kez daha öğretmenlerimizle ilgili bir olmadık değişiklik daha getiriliyor. Bu sefer ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. İş bilmezlik yok. 1 milyon atanmayan öğretmen var. Önce atanamayan öğretmen diye algı yaratmaya çalıştılar sanki bir kusurları varmış gibi. Şimdi 1 milyon öğretmenin diplomasını çalacaklar. "1 MİLYON ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK SIFATINI KAYBEDECEK" Diyorlar ki bundan sonra Milli Eğitim Akademisi'ni kuracağız ve 1 milyon öğretmen öğretmen sıfatını kaybedecek ve öğretmen adayı olacak. 2 yıl okuyacaklar. 2 yıl boyunca öğretmeni izleyecek ve ona göre karar verecekler. Peki akademiye kaç kişi alınacak. 1 milyon öğretmenden sadece 20 bini alınacak. Bu en büyük emek hırsızlığıdır en büyük umut hırsızlığıdır. Yusuf Tekin'e bu evlatlarımızın geleceğini yedirtmeyeceğiz.

TÜİK'E ELEŞTİRİ: BU İŞİN ÖNÜ SÖZ ARKASI PARA Yıllardır TÜİK şeffaf olarak açıklaması gereken verileri açıklamaz. Onunla aynı işi yapan ENAG ise açıklar. Israrla istedik nihayet tebrik ediyorum Alaattin Aktaş'ı bu haberi yaptı. TÜİK açıklanan tabloyu inkar etmedi. TÜİK diyor ki Türkiye'de kira 5 bin 800 lira diyor. Bu işin önü söz arkası para. Bugün TÜİK bu iktidara oy verenin de vermeyenin de cebinden para çalıyor. TÜİK kurumdur o kurumu yöneten birileri var ve onları atayan da birileri var. EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI Biz diyoruz ki Türkiye normalleşsin. Alınan emekli maaşının Almanca'da İngilizce'de tercümesi yok. En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını savunduk. Şimdi kök maaş deniliyor. 8 lira ise 11 bin lira olacak. Hükümet hala emekli için bir şey demiyor. Şimdiden asgari ücret 3 bin 800 lira eridi. Asgari ücretlilerin geçinmesi mümkün değil.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRA OLMALI" Açlık sınırı bir kuruma göre 19 bin bir kuruma göre 30 bin lira. Emeklilere ve asgari ücretlilere zam yapılması lazım. 1 Temmuz'da zam bekledim zam geldi mi size gelmedi ama her şeye geldi. Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücretli. Bir bakan var halen daha asgari ücretliye zam yapılmaması için direniyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan diren dedi diye direniyordur. Asgari ücret 17 bin lira yapıldığında 9 gram altın alınabiliyordu şimdi 7 grama düştü. SAAT 21.00'DA EYLEM ÇAĞRISI O geldiğinde enflasyon yüzde 39'du şimdi 70 oldu. Şimşek'i atadığı gün dolar 20 liraydı şimdi 33 lira. Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz. Bu mücadelenin de sonuna kadar arkasındayız. Zam yaparsan geçim olur zam yapmazsan seçim olur. Madem ayağa kalktınız Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Türkiye, bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın kapatın. Durmadık yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. "