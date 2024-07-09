Jose Mourinho'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'ye asla gelmez"

"TÜRKİYE'NİN KAZANMASI BENİM İÇİN SORUNDU"

EURO 2024 ile ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "EURO 2024'ü mantıklı ve profesyonel bir şekilde izledim. Türkiye kazandığında benim için bir sorundu. Çünkü takımımızdan birçok futbolcu Türk Milli Takımı'nda oynuyordu. Portekiz kazandığında ise sevinçti. Daha iyisini yapabileceğinizi hissettiğinizde her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız.. Takımın potansiyeli son derece yüksekti. Portekiz, Fransa ve İngiltere'nin favori olduğunu söylemiştim ve çok da başarısız olmadım tahminlerimde. Bunlardan ikisi yarı finale yükseldi." değerlendirmesini yaptı.