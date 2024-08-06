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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Tunceli'de orman yangını

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:28
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        Tunceli'de orman yangını
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

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        #Tunceli
        #orman yangını
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