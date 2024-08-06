Tunceli'de orman yangını
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Giriş: 06.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:28
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.
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