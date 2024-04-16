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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı

        Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı

        Tunceli Ovacık'ta 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, kadın doktor yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 05:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 05:50
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        Balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3'üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3'üncü kat balkonundan düştü.

        Savaş Kazikoğlu (30)
        Savaş Kazikoğlu (30)

        Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.B'nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Tunceli
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