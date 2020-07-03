İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ile bir kalaşnikof ele geçirildi.