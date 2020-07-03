Maçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğunu ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavi gördüğünü anımsattı.
Evde eşi ve kızının tedavilerinin sürdüğünü belirten Maçoğlu, "Doktorların önerisi doğrultusunda tedavim tamamlandı. Sağlık durumum gayet iyi ve her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Artık gündelik işlerimi rahat bir şekilde yapabiliyorum. Bilim Kurulu 14 gün daha evimde karantinada kalmama karar verdi ve buna yerine getireceğim." dedi.
Maçoğlu, kendisiyle temaslı olduğu gerekçesiyle iki yardımcısının ve belediye başkanlık katındaki çalışanların da evlerindeki 14 günlük karantina sürecini tamamladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İki yardımcım ve makam katında çalışan personelimizin de sağlık durumları gayet iyi ve hafta başında mesaiye başlayacaklar. Ben de 2 hafta sonra arkadaşlarıma katılacağım ve hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız lütfen maske takarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sokağa çıksınlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ve bu sürecin en hafif şekilde atlatılabilmesi için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Ekiplerimiz düzenli olarak merkez ve mahallelerde anonslarla vatandaşlarımıza kuralların önemini hatırlatarak uyarıda bulunuyor. Vatandaşlarımızın da kendi ve sevdiklerinin sağlığı için maske takmayı ve sosyal mesafeyi bir alışkanlık haline getirmesi gerekiyor."
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