Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Anadolu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Tuncay Özilhan, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.

Özilhan, otel çıkışı 2 buçuk milyon TL değerindeki lüks marka spor otomobilinin direksiyonuna geçti.

Tuncay Özilhan'ın özel şoförü ve korumasının olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.