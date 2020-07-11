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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yasemin Özilhan, önceki akşam eşi İzzet Özilhan ve kayınpederi Tuncay Özilhan ile Bebek'te bir otelde objektiflere takıldı. Özilhan, eşi ve kayınpederi ile birlikte Boğaz'a karşı yemek yedi.

Çıkışta araçlarına binen çiftten Yasemin Özilhan, basın mensuplarına "İyi akşamlar" dedi.