İngiltere'de vaka sayısı 50 bine yaklaştı!

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İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 50 bine yaklaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 bin 553 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 281 bin 98'e ulaştığı belirtildi.

Günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 63 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 593'e yükseldi.

Koronavirüs ile mücadele için alınan tüm önlemlerin 19 Temmuz'da kaldırılacağı İngiltere'de, Başbakan Boris Johnson günlük vaka sayısının 50 bine ulaşacağı konusunda uyarmıştı. Ancak hükümetin açılma planının çok riskli olduğunu söyleyenler de var.

"BÜYÜK BİR İHMAL"

BBC'de yer alan habere göre, İşçi Partisi Milletvekili Jonathan Ashworth 'hükümetin sonuna kadar gaza basarken, emniyet kemerlerini çıkarttığını' söylüyor.

Taşımacılık çalışanlarını temsil eden Unite sendikası, toplu taşımada maske zorunluluğunu kaldırmanın "büyük bir ihmal" olduğunu, çünkü maskelerin bulaşıyı durdurduğunu, hem yolcuları hem de çalışanları koruduğunu söyledi.

Britanya Tıp Vakfı Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, bu kararın "tehlikeli ve potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara gebe olduğunu" belirtti.

Nagpaul daha önce de hükümeti "halka hiç kimsenin bulaşı önlemek için herhangi bir önlem almak zorunda olmadığı, Covid öncesi bir topluma sahip olunacağı beklentisi verdiği" gerekçesiyle eleştirmişti.

Loughborough Üniversitesi'nden Dr. Duncan Robertson da hükümetin stratejisini "bir nükleer reaktördeki kontrol çubuklarını çıkartmaya" benzetiyor.

Robertson "Bütün bunlar işleri şimdikinden daha da kötüye götürecek ve ne zaman zirve yapacağını da bilmiyoruz" diyor.

"COVİD İLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Ancak hükümet, kısıtlamaları daha sonra, sonbahar aylarında, grip virüsünün de yaygın olduğu bir dönemde kaldırmanın daha da zor olacağını söylüyor.

Yeni atanan sağlık bakanı Sajid Javid, "ülkenin griple yaşamayı olduğu gibi, Covid'le yaşamayı da öğrenmesi gerektiğini" söyledi.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, daha önce hiçbir ülkenin İngiltere'nin yaptığı gibi hızla artan vakalara rağmen kısıtlamaları kaldırmadığını vurguluyor.

ÜLKEDE SON DURUM

Vakalar geçtiğimiz haftaya göre ise yüzde 32,6 artış gösterirken, günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede bugün 26 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam 81 milyon 192 bin 857 aşı dozunun uygulandığı belirtti. Ülkede 46 milyon 37 bin 90 kişinin bir doz aşılandığını ifade eden Bakanlık, 35 milyon 155 bin 767 kişinin ise iki doz aşılandığını açıkladı. İngiltere’deki yetişkin nüfusun yüzde 87,4 tek doz, yüzde 66,7’si iki doz aşılanmış olurken, yetişkinlerin 3’te 2’sinin iki doz aşılandığı ifade edildi.