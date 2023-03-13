Kral, ara süreçte sahip olduğu gayrimeşru çocuğunu da kabul etti. O zamanlar hor görülen bu duruma rağmen Henry Fitzroy, devlet tarafından onurla karşılandı. Ancak genç çocuk 17 yaşına kadar yaşayabildi.

23 yıllık evlilik sonrası bir erkek çocuk sahibi daha olamayan kral, eşinden ayrıldı ve onun yerine metresi olan Anne Boleyn ile 1533'te evlendi.