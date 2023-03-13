Ancak işler hiç iyiye gitmedi. Bu evlilikten doğan Elizabeth, yetişkinliğe kadar hayatta kalsa da kral yine erkek evlada sahip olamamıştı. Evliliklerinden üç yıl sonra kral, saçma suçlamalarla yeni eşinin boynunu vurdurdu.
11 gün sonra başka bir kadınla evlenen kralın Edward isimli bir erkek çocuğu oldu ama bu sefer de anne doğum sırasında hayatını kaybetti.
Henry VIII, hayatının geri kalanını "varisi" için harcadı ancak 1547 yılında öldüğünde sadece üç çocuğu hayatta kaldı; Mary, Edward ve Elizabeth. Tek varis sayılan Edward, beklendiği gibi ülkeyi yönetemedi.