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Tüm hayatı boyunca erkek çocuk sahibi olmaya çalışan şansız kralın ilginç hikayesi

Tüm hayatı boyunca erkek çocuk sahibi olmaya çalışan şansız kralın ilginç hikâyesi

İngiltere Kralı VIII. Henry, hüküm sürdüğü uzun yıllar sonrası tarihe başarılarından çok, erkek çocuk sahibi olmak için verdiği mücadele ile adını yazdırdı. Kral, kendisinden sonra tahta geçecek bir varis arıyordu ancak şans onunla değildi.

Giriş: 13.03.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1509'dan 1547'ye kadar hüküm süren İngiltere Kralı VIII. Henry, tarihteki en azimli adam olarak anılabilir çünkü kendisi gücüyle değil, bir erkek çocuk sahibi olmak için verdiği mücadele ile biliniyor.

  • Kral Henry'nin iktidardaki zamanı tek bir şeyle tanımlandı: erkek bir varis için çaresizliği. Bu hedefin peşinde olan Henry , 38 yıllık saltanatı boyunca altı kadınla evlendi ve bir erkek çocuk sahibi olma konusundaki her şeyi tüketen arzusunu tatmin edemeyeceğini düşündüğü eşlerini terk etti veya ölüm emrini verdi. 

  • Henry'nin ilk ve en uzun evliliği, ağabeysinin kısa bir süre evli kaldığı Catherine ile oldu. İstediği gibi bir erkek çocuk sahibi oldu ve Henry isminde bir bebek doğdu. Yeni varis ülkede bayram havası estirdi, günlerce kutlama yapıldı ama bebek sadece 52 gün yaşadı.

  • Kral, ara süreçte sahip olduğu gayrimeşru çocuğunu da kabul etti. O zamanlar hor görülen bu duruma rağmen Henry Fitzroy, devlet tarafından onurla karşılandı. Ancak genç çocuk 17 yaşına kadar yaşayabildi.

    23 yıllık evlilik sonrası bir erkek çocuk sahibi daha olamayan kral, eşinden ayrıldı ve onun yerine metresi olan Anne Boleyn ile 1533'te evlendi.

  • Ancak işler hiç iyiye gitmedi. Bu evlilikten doğan Elizabeth, yetişkinliğe kadar hayatta kalsa da kral yine erkek evlada sahip olamamıştı. Evliliklerinden üç yıl sonra kral, saçma suçlamalarla yeni eşinin boynunu vurdurdu.

    11 gün sonra başka bir kadınla evlenen kralın Edward isimli bir erkek çocuğu oldu ama bu sefer de anne doğum sırasında hayatını kaybetti.

    Henry VIII, hayatının geri kalanını "varisi" için harcadı ancak 1547 yılında öldüğünde sadece üç çocuğu hayatta kaldı; Mary, Edward ve Elizabeth. Tek varis sayılan Edward, beklendiği gibi ülkeyi yönetemedi. 

  • 1547 yılında ölen kraldan sonra tahta 9 yaşındaki Edward geçti ama daha sonra hastalandı ve taht, diğer kardeş olan Mary'e kaldı. Edward VI'nın ölümünden sonra Mary, 1553'ten 1558'e kadar hüküm sürdü. Bir Katolik olan Mary, yüzlerce Protestanı kazığa bağlamasıyla tanınır ve bu ona, "Kanlı Mary" takma adının verilmesine yol açar.

  • Mary 1558'de öldüğünde, tahta çıkan Protestan üvey kız kardeşi Elizabeth'ti. Kraliçe Elizabeth, "Elizabeth Çağı" olarak adlandırılan bir dönem olan 45 yıl boyunca İngiltere'yi ünlü bir şekilde yönetti. Yine de kız kardeşi ve babası gibi o da biyolojik bir mirasçı bırakamadı.

    Kaynak: All That Insteresting

    Haberin tüm fotoğrafları temsilidir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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