2. Sayfa programının haberine göre; 7.5 aylık hamile model Tülin Şahin hamileliği süresince yaşadıklarını şöyle anlattı:

Canım bir şey istemiyor bir tek geçen Çiğ Köfte aş erdim. Genelde olursa tatlı isteğim oluyor. Şuana kadar 9-10 kilo aldım.

Unutkanlık hat safhadaymış gerçekten bunu anladım.

Tülin Şahin, 2017 yılında Memet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile Portekiz'de dünya evine girmişti.