Modacı Tolga Çam, nisan ayında hayatını kaybeden 'Hocam' dediği Nur Yerlitaş'ı andı. Geceyi Yerlitaş'a ithafen gerçekleştirdiğini söyleyen Çam, "Bu defilemi kaybettiğimiz moda duayenimiz Nur Yerlitaş'a ithafen yapmak istedim. Kendisi benim hocam olur. Güzel bir gece hazırladık. Pandemi döneminde bir ayda hazırlandık. Beğenmenizi umuyorum" dedi.