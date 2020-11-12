Gerek televizyon dizilerinde gerekse bağımsız sinema filmlerinde yüzüne sık rastladığımız Tülin Özen sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında ve nereli? Tülin Özen Evli mi? İşte Tülin Özen'in oynadığı diziler ve filmler...
TÜLİN ÖZEN KİMDİR?
Tülin Özen, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmed'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynadı.
TÜLİN ÖZEN EVLİ Mİ?
41 yaşındaki oyuncu Tülin Özer evli değil. Tülin Özer'in kendisi gibi oyuncu olan Tansu Biçer'le birlikte olduğu biliniyor.
TÜLİN ÖZER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI, DİZİ VE FİLMLER
|Yıl
|Oyun
|Rol
|2004
|Sersemler Evi
|Türkan
|2005
|Bahtsız Perikles
|2007
|Vakit Tamam Beyler
|2009
|Üçüncü Evren
|Serine
|2010
|Güzel Şeyler Bizim Tarafta
|Oya
|2015
|Dil Kuşu
|2017
|Vahşet Tanrısı
|Annette Reille
|2018
|Ivanov
|Anna Petrovna
|2019
|Westend-Batının Sonu
|Charlotte
|Film
|Yıl
|Film
|Rolü
|Notlar
|2003
|Melek oyunu
|2005
|Meleğin Düşüşü
|Zeynep
|2007
|Yarın geçti
|Kısa film
|Yumurta
|Sahaftaki Kadın
|2008
|Süt
|Köylü kızı
|2008
|Yapayalnız
|Kısa film
|Vicdan
|Songül
|2009
|11'e 10 Kala
|Mezarlıktaki Kadın
|2010
|Bal
|Zehra
|2012
|Yük
|Zeynep
|2013
|Mavi Dalga
|Ceylan
|Karnaval
|Demet
|2014
|Gülümse
|Kısa Film
|Pek Yakında
|Arzu
|2015
|Abluka
|Meral
|2017
|Kötü Çocuk
|Nazlı
|2018
|Şiir Saklayan Çocuk
|Anne
|Kısa Film
|2019
|App
|Nisan Dağdeviren
|Kısa Film
|2020
|Karakomik Filmler 2
|Nuray
|Yıl
|Dizi
|Rolü
|Notlar
|2004
|En Son Babalar Duyar
|2004
|Aynalar
|2005-2007
|Beyaz Gelincik
|Meryemce
|2006
|Rüya Gibi
|2008
|Cennetin Çocukları
|Cennet
|Başrol
|2010
|Kapalı Çarşı
|Seher
|2011
|Üsküdar'a Giderken
|Ayşe
|2011
|Bizim Yenge
|Zeyno
|2012
|Yalan Dünya
|Nazlı
|Konuk Oyuncu
|2013
|Aldırma Gönül
|Gönül
|Başrol
|2015-2016
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Handan Sultan
|2017
|Aşk ve Gurur
|Türkan
|2017-2018
|Ufak Tefek Cinayetler
|Arzu Küçükata Kaymaz
|Başrol Oyuncusu
|2020
|Kırmızı Oda
|Doktor Piraye
|Başrol Oyuncusu
|Yıl
|İnternet dizisi
|Rolü
|Notlar
|2017
|Masum
|Emel
|BluTV
|2020
|Karanlık Bölge
|Yaz Saymazoğlu
|Podbee Podcast dizi
|2020
|Bir Başkadır
|Netflix dizisi
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