Gerek televizyon dizilerinde gerekse bağımsız sinema filmlerinde yüzüne sık rastladığımız Tülin Özen sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında ve nereli? Tülin Özen Evli mi? İşte Tülin Özen'in oynadığı diziler ve filmler...

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Tülin Özen, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmed'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynadı.

TÜLİN ÖZEN EVLİ Mİ?

41 yaşındaki oyuncu Tülin Özer evli değil. Tülin Özer'in kendisi gibi oyuncu olan Tansu Biçer'le birlikte olduğu biliniyor.

TÜLİN ÖZER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI, DİZİ VE FİLMLER

Tiyatro Yıl Oyun Rol 2004 Sersemler Evi Türkan 2005 Bahtsız Perikles 2007 Vakit Tamam Beyler 2009 Üçüncü Evren Serine 2010 Güzel Şeyler Bizim Tarafta Oya 2015 Dil Kuşu 2017 Vahşet Tanrısı Annette Reille 2018 Ivanov Anna Petrovna 2019 Westend-Batının Sonu Charlotte

Yıl İnternet dizisi Rolü Notlar 2017 Masum Emel BluTV 2020 Karanlık Bölge Yaz Saymazoğlu Podbee Podcast dizi 2020 Bir Başkadır Netflix dizisi