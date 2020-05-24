Tüketici hakem heyetleri, yılın ilk 4 ayında 180 bin 466 başvuru alırken, 165 bin 84 başvuruyu karara bağladı. Elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuru oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisanda yüzde 80 civarında gerçekleşti.
AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların mahkemelere yansıtılmadan, her iki taraf açısından hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla faaliyet gösteren tüketici hakem heyetleri hizmet vermeye devam ediyor.
Bu yıl değeri 10 bin 390 liranın altında kalan uyuşmazlıkların çözümü için heyetlere başvuru yapılıyor. Tüketici haklarının korunmasında lokomotif görevini üstlenen tüketici hakem heyetleri, 2020 yılının 4 ayında 180 bin 466 başvuru aldı, 165 bin 84 başvuruyu karara bağladı.
Aynı dönemde tüketici hakem heyetlerince alınan kararların yaklaşık yüzde 61’i tüketici lehine sonuçlandı.
Tüketici hakem heyetlerine 2018'de e-Devlet Kapısı üzerinden 97 bin 791 elektronik başvuru ulaşırken, 2019'da bu sayı 137 bin 731'e çıktı. Geçen yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam başvuru sayısının 547 bin 235 olduğu dikkate alındığında, yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 25'i e-Devlet Kapısı üzerinden yapıldı.
Bu yılın 3 ayında tüketici hakem heyetlerince toplam 150 bin 578 başvuru alınırken, bunların 52 bin 546'sı (yaklaşık yüzde 34,89) elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin sıkılaştırılması ve "Evde kalın" çağrıları sonucunda nisanda tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam 29 bin 888 başvurudan 23 bin 995'i (yaklaşık yüzde 80) için e-Devlet Kapısı tercih edildi.
Tüketici hakem heyetlerine söz konusu ayda sırasıyla en çok perakende ticaret, finansal hizmetler, abonelik hizmetleri, ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri ve turizm hizmetleri sektörü faaliyetlerine ilişkin başvurular yapıldı.
Ticaret Bakanlığının çağrısına uyan vatandaşlar, başvurularını bizzat yapmak yerine e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirdi.
Söz konusu veriler, e-Devlet kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma yolunun vatandaşlarca benimsendiğini ortaya koydu.
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