Ağustos ayının bitimine günler kala gözler enflasyon verileri için TÜİK'e döndü. Öte yandan, Merkez Bankası 69 analistle birlikte oluşturduğu beklenti anketini yayınladı. Ankete göre; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki döneme göre artış gösterdi. 12 aylık bir dönemde de TÜFE'nin yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00 – 30,99 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, TÜİK 2024 Ağustos enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...