TÜİK açıkladı: Ekonomik güven nisanda geriledi
Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı. Böylece ekonomik güven Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı aylık düşüşü oldu
Ekonomik güven endeksi mart ayında 100,8 iken, nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı. Endeks mart ayında 100,8 olmuştu.
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.