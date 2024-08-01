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        Haberler Gündem Politika Tuğrul Türkeş Gezi Parkı hükümlülerini ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Tuğrul Türkeş Gezi Parkı hükümlülerini ziyaret etti

        AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu bazı Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:12
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        Tuğrul Türkeş Gezi Parkı hükümlülerini ziyaret etti
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        AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Tuğrul Türkeş, süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemediğini belirttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

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