Tuğra isminin anlamı nedir?

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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Tuğra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TUĞRA ADININ ANLAMI NEDİR?

Tuğra ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Tuğra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Tuğra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

TUĞRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Tuğra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. Mühür.

TUĞRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Tuğra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tuğra adını koymak caizdir.

TUĞRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Tuğra ismini kullanan 6.586 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Tuğra ismini kullanan 1.029 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Tuğra ismini kullanan 558 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Tuğra ismini kullanan 552 kişi bulunmaktadır.

TUĞRA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Tuğra adındakilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut