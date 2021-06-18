Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk olan Tuğçe Kandemir kimdir? Volkan Konak'ın sunumuyla her hafta birbirinden renkli konukları ağırlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konuklarından biri olan Tuğçe Kandemir hakkında merak edilenleri derledik...
TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?
Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olan Tuğçe Kandemir, Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu.
Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam , Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.
TUĞÇE KANDEMİR ŞARKILARI
"Bu Benim Öyküm" (2018)
"Yanlış" (2018)
"İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)
"Gülü Soldurmam" (2019)
"Yelkovan" (2019)
"Yağmur" (2019)
"El-Âlem" (2020)
"Kurban Olduğum" (2020)
"Kördüğüm" (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)
"Ne Güzel Yaratmış" (2020)
"Seni Öptüğüm Sokak" (Eypio ile) (2021)
"Ah Ellerim Kırılaydı" (2021)
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