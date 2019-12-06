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Şarkıcı Tuğba Özerk, çok sevilen şarkılarına bir yenisi daha ekledi. Özerk'in yeni single'ı "Hergele"nin sözü ve müziği Murat Güneş, düzenlemesi ise Ufuk Kevser, imzalı çalışmanın video klip yönetmenliğini Mustafa Özen, fotoğrafları Güney Akçay, stil danışmanlığını ise Denizcan Kutlu, üstlendi.

Özerk "Hayatımda bir 'Hergele' eksikti, o da tamamlandı" ifadelerini kullandı.