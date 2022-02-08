Tuğba Özerk'ten 'Tosuncuk' yanıtı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, popçu Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattığı ileri sürülmüştü.
Özerk, hakkında çıkan iddiaların ardından avukatı Ekrem Hazinedar aracılığıyla açıklama yaptı:
Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir.
"BÜTÜN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"
Zira müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Henüz müracaat bürosundan asıl savcısına tevzi edilmemiş müvekkilim Tuğba Özerk'in dahi haberinin olmadığı bir soruşturmadan basının ne şekilde haberdar olduğu tarafımızca net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Yıllardır müvekkilim Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününün ibaret senaryonun savcılık tarafından çürütüleceğine emin olmakla birlikte müvekkilim Tuğba Özerk'e bu şekilde iftira atarak kişilik haklarını zedeleyen kişi ve kurumlar hakkında bütün yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm.
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