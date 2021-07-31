Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tuğba Özay bir acı daha yaşadı! - Magazin haberleri

Tuğba Özay tayını kaybetti!

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan orman yangınları televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerini yasa boğdu. Manavgat’taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay, ikinci bir acı daha yaşadı

31.07.2021 - 12:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangını Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçramıştı. Sinir krizi geçiren eski manken, ardından felç geçirerek hastanelik olmuştu.

  • TAYI HAYATINI KAYBETTİ

    Manavgat’taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay, ikinci bir acı daha yaşadı. Özay’ın Tarçın adını verdiği tayı da yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdi. Özay üzüntüsünü Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafla dile getirdi.

  • Ülkemizde; Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan orman yangınları herkesi üzerken, ünlüler de bu duruma sessiz kalmadı. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla tüm görevlilere teşekkür etti.

  • KEMAL UÇAR

    Anne-babamız her sene Mersin'de 4-5 ay geçirdiği, 20 senelik cennet gibi Taşucu köyümüz yanıyor! Herkes canla başla mücadele ediyor ama rüzgarla birlikte durum tekrar kötüleşince elden bir şey gelmiyor. Ailem şimdilik iyi, evi terk ettiler. 'Başına gelmedikçe anlamıyorsun.' dedi annem. Tahmin ettiğinizden fazla maddi-manevi desteğe ihtiyaç var! Lütfen yer gözetmeksizin elinizin uzandığı tüm kanallara yardım...

  • CÜNEYT ARKIN

    Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!