Belçika 'Eurovision' adayları arasında!

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Belçika doğumlu Türk popçu Tugay, Eurovision adayları arasında yerini aldı. Tugay, konuyla ilgili, "Eurovision her şarkıcının olduğu gibi benim de hayalimdi. Belçika’da doğmuş olabilirim ama Türkiye’yi Eurovision’da temsil etmeyi isterdim. Belçika’da bir Türk olarak Eurovision adayı gösterilmem gurur verici. İngilizce bir şarkı hazırlıyorum, içerisinde Türkçe sözler de yer alacak. Heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Belçika'da dünyaya gelen Tugay, "Müziğe olan tutkum hiç bitmedi. Eurovision için daha önce Hadise’ye de teklif gitmişti. Kader yine bir Türk’ten yana." dedi.