İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S. (45),evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan 2 kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, baba Mustafa Kemal S. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'inci katında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., eşinin gözleri önünde kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 2 kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Baba Mustafa Kemal S. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ANNELERİNİ DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Baba Mustafa Kemal S., emniyetteki ilk ifadesinde, işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini söyledi. Kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan iki kızının eve geç saatlerde geldiğini ve bu yüzden tartıştıklarını anneleri İlknur S.'yi darbettiklerini öne sürdü. Mustafa Kemal S., kızlarıyla konuyu defalarca konuştuğunu, olayın olduğu akşam ise yine bu konuda tartışma çıktığını söyledi. Kızlarının yine annelerini darbetmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olmadığını belirten Mustafa Kemal S., olayı gerçekleştirdiğini kaydetti. Mustafa Kemal S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.