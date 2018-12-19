TÜBİTAK çizgi roman serisi

Emrah Ablak'ın mizah ve heyecan dolu çizgi roman serisi 'TÜBİTAK 1' ve 'TÜBİTAK2' yolculuğuna devam ediyor. 'Prof. Azmi' ile temizlik işçisi 'Bayram Efendi'nin maceraları ve TÜBİTAK içinde yaşanan mizah yüklü eğlenceli diyalogları karakterlerdeki sıcaklığı, çizgilerin ustalığı, her bir hikâyedeki, aksiyon, heyecan, eğlence ve mizah sizi de TÜBİTAK'ın içinde bambaşka yolculuklara çıkaracak... Emrah Ablak'ın ustalıkla kurduğu dil, satır arasındaki ince dokunuşlar, öngörüsü yüksek mizah, TÜBİTAK, okuyucuya içinde bir profesör ve bir temizlik işçisinin tezatlığında kurgulanan öykülerle hayatın ironisini sunuyor.