10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı, veremsiz bir Türkiye hedefi doğrultusunda, "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programını" güncelledi.
Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberküloz hastalığı tüm dünyada halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yürütülen tanı, tedavi, takip ve diğer çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011'de Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi'ni hazırlayarak uygulamaya koydu.
Rehber, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz kontrolündeki yenilikler nedeniyle Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yenilendi.
"HASTA SAYISI YÜZDE 5 AZALDI"
Rehber, ülke genelindeki tüm verem savaş dispanserlerine, göğüs hastalıkları uzmanlarına ve ilgili diğer uzman hekimlere dağıtılacak.
"Latent tüberküloz enfeksiyonu", "tüberküloz tanısı ve tedavisi", "ilaca dirençli tüberküloz", "çocukluk çağı tüberkülozu", "tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı" gibi bölümlerden oluşan rehber ile tüberkülozla mücadelede tüm sağlık çalışanlarına yol gösterilmesi ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması amaçlanıyor.
Rehbere aynı zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı'nın "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz" adresinden ulaşılabilecek.
TÜBERKÜLOZ HALA SORUN
Bakanlık verilerine göre, dünyada her gün 30 bin kişi tüberküloza yakalanırken yaklaşık 4 bin 500 kişi de bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybediyor.
Dünya genelinde tüberkülozla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sonucunda hastalık görülme sıklığı yüzde 42 oranında azaldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015'ten sonra atılacak adımları belirleyerek "Küresel Tüberkülozu Bitirme Stratejisini" ve "DSÖ Avrupa Bölgesi Tüberküloz Eylem Planı" 2016-2020'yi uygulamaya koydu.
Tüberküloz insidansının 2030'a kadar tüm dünyada yüzde 90 azaltılması hedefleniyor.
Türkiye'de ise tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık yüzde 4-5 oranında azaldı. Tüberküloz insidansı 2005'te yüz binde 29,4 iken, bugün yüz binde 14,6'ya düşürüldü.
Tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanıyor. Tüberküloz ve dirençli hastaların tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüm ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanıyor.
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