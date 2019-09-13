-Sevgilimin eşinden şiddet gören benim.

- Hayatta her şeyini kaybeden bir anneden bahsediyoruz. Anlamaya, empati kurmaya çalışıyorum. Mahkemede en son pedagog raporu çıktı ve çocuğun annesinde kalmaması, babasına verilmesine karar verildi. Çocuğuna ben bakıyorum.

- Bu olay olduktan pedagog raporundan sonra oldu. Yaralı bir anne var ortada. 2 yaşında çocuğunu kaybeden, her şeyini kaybetmek üzere olan...