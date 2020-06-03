Ünsal, 2016 yılında bir dergiye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Güzellik tek başına o kadar yetersiz ki... İçini doldurmak, çok mesai harcamak lazım. 'Güzel kadın değil, tatlı kadın ömrü uzatır' diye boşuna söylememişler. Eh buna bir de akıllı kadını eklersek, uzaya çıkmışsınızdır muhtemelen.