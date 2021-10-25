Tuba Büyüküstün'ün acı günü

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Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı görüntü yönetmeni Sami Saydan'ın oğlu Tuna, 19 yaşında hayatını kaybetti. Saydan'ın oğlu, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Büyüküstün de eski sevgilisinin oğluna kan arayışı için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen Tuna Saydan kurtarılamadı.

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan ünlü oyuncu, siyah bir paylaşımla acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

AŞKLARI İKİ YIL SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Tuba Büyüküstün, Sami Saydan ile 2008'de aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Büyüküstün ve Saydan, iki yıl süren birlikteliğin ardından ilişkilerini noktalamıştı.