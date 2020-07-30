Merhabalar... Bugün magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum.

'Aaa ayrıldılar!', 'Aldattı', 'Aldatıldı', 'Yok, onunla değil!', 'Bununla aldatmış!', 'Aaa aldatma da yokmuş!', 'Dayanamadılar, barıştılar!' ve daha neler... 'Haber yok, kimi yazsak okunur' diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım.