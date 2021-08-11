Sultanahmet'ten, Boğaz turlarından bahsettim, gönüllü rehber oldum. Sonra üç gün yok oldum, merak edip o mesaj attı. Arkadaşlarımla gezerken bir gün İstanbul'da fotoğrafını gördüm. Şakasına 'O gezdiğin yerler sakat yerler, benim oraya gelmem lazım, seni kurtarmam lazım' dedim...



Kaldığı otele gittim. Fotoğraflardakinden daha güzel bir kızla karşılaştım. Bir ara yüzüm acılı bir ifadeye döndü. Yanındakine 'acaba beni beğenmedi mi?' diye sordu. O sırada çok sıkışmıştım ve tuvalete gitmem gerekiyordu.