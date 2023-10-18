BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde konuştu.

Türkiye'de madenlerde yaklaşık 150 bin insanın çalıştığını belirten Bayraktar, yeni maden sahalarını üretime açarak 10 binlerce yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, madenciliğin 'ekmeğini taştan çıkarmak' ifadesinin en somut örneği olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Alın teriyle rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak da bizim en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Son yıllarda bu kapsamda yaptığımız çalışmalar da madenci kardeşlerimizin emeğine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. İlk etapta Zonguldak'tan 1500 madencimizi daha TTK ailesine katmış olacağız. Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız."