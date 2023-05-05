Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer

TSYD, engel tanımayan sporcuları ödüllendirdi

Cumhuriyet'in 100'üncü, TSYD'nin ise 60'ıncı yılının kutlandığı senede ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlendi

Giriş: 05.05.2023 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
TSYD, engel tanımayan sporcuları ödüllendirdi
DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde TSYD'nin ev sahipliğinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törene TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk katıldı.

Organizasyonda dağıtılan ödüller ve sahipleri şöyle:

Yılın Milli Takımı: Golbol Kadın Milli Takımı

Yılın Kadın Sporcusu: Sevda Altunoluk (Milli golbol oyuncusu)

Yılın Erkek Sporcusu: Abdullah Öztürk (Milli para masa tenisçi)

Yılın Antrenörü: Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü)

Azim Ödülü: Sevilay Öztürk (Milli para yüzücü), Sümeyye Boyacı (Milli para yüzücü)

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Fatma Damla Altın (Özel sporcu-Atletizm), Ayşegül Pehlivanlar (Milli para atıcı)

Vefa Ödülü: Dilara Çevik: (Down sendromlu milli atlet), Emirhan Akçakoca (Down sendromlu milli atlet), Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı

Farkındalık Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı

Yavuz Kocaömer Özel Ödülü: Korhan Yamaç (Para milli atıcı)

Sağlık Kahraman Ödülü: Prof. Dr. Nevin Ergun

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
iPhone'nun Harry Potter büyüsünü kimse bilmiyor!
iPhone'nun Harry Potter büyüsünü kimse bilmiyor!
Elbistan'da köy evlerinin yapımına başlandı
Elbistan'da köy evlerinin yapımına başlandı
Diyarbakır'daki bombalı saldırıda dava açıldı!
Diyarbakır'daki bombalı saldırıda dava açıldı!
Adıyaman'da genç kızın cansız bedeni bulundu
Adıyaman'da genç kızın cansız bedeni bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.