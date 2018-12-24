Elektrik hizmeti veren bir kamu kuruluşu çalışanlarına yeni yıl partisi veriyordu. Partiye 250 kişi katılmıştı. Ülkenin popüler müzik gruplarından Seventeen'in bir plajda verdiği konserde felaket yaşandı. Yüksek sesli müzikten dolayı tsunami sirenlerini duymadılar. Grubun Tanjung Lesung'daki konseri sırasında tsunami sahneyi ve konser alanını yıktı geçti. Partiye katılanlardan 29 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi kayboldu. Gruptan ise menajerleri ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, yalnızca solist Riefian Fajarsyah hayatta kaldı.

Yetkililer müzik grubunun bas gitaristi Bani ve menajerleri Oki'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Grubun solisti Riefian Fajarsyah ise Intagram'dan yayınladığı videoda, sağlık durumunun iyi olduğunu, suda yüzen sahne parçalarına tutunarak hayatta kaldığını ama büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi. Gözyaşlarına boğulan Fajarsyah, eşinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Bugün ise grup arkadaşlarının defnedildiği saatleri yazarak üzüntüsünü duyuran şarkıcı, eşinin ise doğum günü olduğunu ancak onu hala bulamadığını, "Bugün senin doğum günün canım, evine dön, onu bulmalıyım" sözleriyle ifade etti.

ENDONEZYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı, yaralı sayısının 1016, 57 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.