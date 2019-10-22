Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne karşı başlattığı operasyonel süreç devam ediyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre TSK bölücü terör örgütü PKK'nın üst seviyesinde yer alan isimlerinden iki kişi daha etkisiz hale getirdi.

8 SAAT BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ın Süleymaniye istikametine yönelen terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi 'Demhat' kod adlı terörist 8 saatlik teknik ve fiziki olarak takip edildi.

PKK'LI TERÖRİST GRUBA OPERASYON DÜZENLENDİ

Süleymaniye'nin Ezmer dağı bölgesinde yeri tespit edilen terör örgütü PKK'nın çatı kuruluşu KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Demhat Agit'in de olduğu olduğu 11 kişilik gruba operasyon düzenlendi.

SÖZDE ÜST DÜZEY İKİ YÖNETİCİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

PKK'nın önemli isimlerin de aralarında bulunduğu gruba SİHA'larla müdahalede bulunuldu. Nefes kesen operasyonda son 1 yıl içinde örgütün en üst seviyeden yürütme konseyi üyesi statüsünde iki kişi etkisiz hale getirildi.

TSK-MİT ORTAK OPERASYONUNDA 7 KİŞİ YARALANDI

Bölgesel yönetim kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK yetkilileri Demhat Agit ve Cemil Can’ın operasyonda etkisiz hale getirildiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD, KÖRFEZ VE BAZI AB ÜYELERİYLE İLİŞKİLERİ YÖNETİYORDU

TSK ve MİT ortak operasyonu ile etkisiz hale getirilen örgütün dış ilişkilerinden sorumlu Demhat Agıt örgütün ABD, Körfez ülkeleri ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerini yönetiyordu.