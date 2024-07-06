TSK, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki işgal ettikleri köyleri ve ormanları gizlenmek için ateşe verdiğini hatırlatarak, "Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti" denildi.

Kahraman Türk komandolarının Dergele ve Miska köylerindeki teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama ve tarama faaliyetlerini titizlikle yerine getirildiğini belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Arama sırasında sivil halkın meskûn mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK’lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi."

Bölgede ele geçirilen silah, mühimmat ve teçhizatlar ise şöyle: "2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet termal dürbünü, 10 adet şarjörü, 109 adet mühimmatı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 adet şarjörü, 89 adet mühimmatı, 1 adet Çek VZ 58 tüfeği, 1 adet hafif makineli tüfek, 10 adet el bombası, 97 adet şerit üzerinde 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, çok miktarda 5,56 mm silah mühimmatı, 3 adet tabanca şarjörü, EYP yapımında kullanılan malzemeler, 3 adet termal silah dürbünü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 7 adet Yaesu el telsizi ve çok sayıda muhtelif malzeme."