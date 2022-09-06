"Şimdi sorunları çözmenin zamanı"

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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ilk ulusa sesleniş konuşmasında üç önceliği olduğunu belirterek, ekonomi, enerji ve sağlık alanlarındaki sorunları ele alarak çözüm üreteceği vaadinde bulundu.

Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandıktan ve hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde ilk konuşmasını yaptı.

Ülkesi için çok hayati bir zamanda başbakanlık görevini üstlenmekten onur duyduğunu dile getiren Truss, İngiltere'yi harika yapan şeyin özgürlük, girişim ve tarafsızlığa olan temel inanç olduğunu söyledi.

Başbakan Truss, "Halihazırda Rusya'nın Ukrayna'daki korkunç savaşı ve Kovid-19 sonrasının neden olduğu şiddetli küresel rüzgarlarla karşı karşıyayız. Şimdi İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı." ifadelerini kullandı.

Yolların ve evlerin yapımına, ülke genelinde büyük işlere, kasaba ve şehirlere daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu dile getiren Truss, ailelerin üzerindeki ekonomik yükün de azaltılması gerektiğini belirtti.

"BAŞBAKAN OLARAK 3 ÖNCELİĞİM VAR"

Truss, ekonomiyi büyütmek için "cesur bir planı" olduğuna işaret ederek, Başbakan olarak üç önceliği olduğunun altını çizdi.

İlkinin, vergilerin azaltılması ve reform yoluyla ekonomiyi büyütmek için cesur bir plan ortaya koymak olduğunu kaydeden Truss, "Sıkı çalışmayı ödüllendirmek ve iş odaklı büyüme ile yatırımı artırmak için vergileri azaltmak." dedi.

Truss, ikinci önceliği olarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşının neden olduğu enerji krizini ele alacağım. Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim." diye konuştu.

"SAĞLIK SİSTEMİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU KRİZLE BAŞA ÇIKACAĞIM"

Üçüncü önceliğinin ise İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) karşı karşıya bulunduğu krizle başa çıkmak olduğunu söyleyen Truss, "İnsanların doktor randevusu almalarını ve ihtiyaç duydukları NHS hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacağım." ifadesini kullandı.

Truss, fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, İngiliz halkının daha güçlü olduğunu bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz işlerini başaran insanlar tarafından inşa edildi. Muazzam yetenek, enerji ve kararlılık rezervlerimiz var. Birlikte fırtınayı atlatabileceğimizi, ekonomimizi yeniden inşa edebileceğimizi ve modern, parlak İngiltere olabileceğimizi biliyorum."

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

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